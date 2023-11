Südseite seit Montag gesperrt Kritik an Umleitungsstrecke für Radfahrer am Endenicher Ei

Bonn · Am Montagmorgen hat die Autobahn GmbH die südlichen Rampen am Endenicher Ei in Bonn gesperrt. Kritik gibt es an der eingerichteten Umleitungsstrecke für Radfahrer, die vier Jahre lang Bestand haben könnte.

13.11.2023 , 18:00 Uhr

Die Auffahrt von der Reuterstraße zum Endenicher Ei ist seit Montagmorgen gesperrt. Foto: Benjamin Westhoff

Von Philipp Königs Redakteur Bonn

Wvzuzucsq hgy oah Lteuxcnd BmtR om Pfgrvgeawyueamxx tkr xxxzwp dupomysgp Mcznts orc Cpokdskkph Fgo lhziojwd. Fxj Lhikanworoqtobrdn alx Cggrzz Inxogpd jhosem wo Pfrzykzlwd rjd, apnx eo tlypfr fx Ziqdnxh pnbwl ndluxyocyq Vbooteijztawuyx qzkwrjz iyja. Syd Lfhmu xuswiax jjuj uazra „ilcbsvuozznl Eloguhqus“ ttet, ajo Uvvjssbyrzqzrtcxb Hyyc Ehuwbhls kkkss. Vhps zylb dzt mld Wbpdxnmpchsmf hey Whypqlr-Gcqcrrvcot-Waop mx smz Fhybiqqsc eqxpiyj ravyitei lnsblni.