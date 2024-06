Unfall in Bonn Motorrad und Auto stoßen auf B56 am Endenicher Ei zusammen

Bonn · Am Mittwochabend sind ein Motorrad und ein Auto auf der B56 am Endenicher Ei in Bonn zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt. Er hatte das Fahrzeug erst kurz vorher vom Händler abgeholt.

12.06.2024 , 19:43 Uhr

Ein Motorradfahrer kollidierte mit seinen neuen Fahrzeug am Endenicher Ei mit einem Auto. Foto: Petra Reuter





Von Petra Reuter und Chantal Dötsch