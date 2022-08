Auch Stadtwerke kündigen Maßnahmen an : So soll in Bonn ab sofort Energie gespart werden

14 Bilder Gebäude und Laternen in Bonn bleiben nachts im Dunkeln

Update Bonn Es wird dunkel in Bonn: Die Stadtverwaltung Bonn hat angekündigt, mithilfe umfangreicher Maßnahmen den Energieverbrauch zu senken. Die Stadtwerke Bonn ziehen jetzt mit weiteren Maßnahmen nach.

Das Stadthaus liegt im Dunklen, ebenso das Rathaus in Beuel und das Arndt-Museum: Ein Spaziergang durch das nächtliche Bonn hat am Donnerstagabend bereits einen Eindruck vermittelt, was auf Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Wochen zukommt. Denn die Außenbeleuchtung repräsentativer Gebäude wird ab sofort vollständig eingestellt.

Das ist nur eine von zahlreichen Maßnahmen, die die Stadt Bonn am vergangenen Freitagmittag verkündet hat und mit denen im Rahmen der aktuellen Krise ab sofort Energie eingespart werden soll. So will sich die Bundesstadt auf einen möglichen Gasmangel im Herbst und Winter vorbereiten. “Jede gesparte Kilowattstunde Strom und Gas trägt mit dazu bei, die schwierige Zeit, die uns bevorsteht, zu meistern“, erklärt Oberbürgermeisterin Katja Dörner.

Diese Maßnahmen hat die Stadt Bonn beschlossen

Nicht nur die Außenbeleuchtung repräsentativer Gebäude wird ab sofort abgeschaltet: Die Innenbeleuchtung soll künftig nur während der Betriebszeiten eingeschaltet, Verkehrswege nur im Bedarfsfall beleuchtet werden. Stadtweit sollen Leuchtstoff- durch LED-Röhren ersetzt werden.

Neben der Beleuchtung sollen die Klimaanlagen in städtischen Gebäuden auf 26 Grad Celsius gedrosselt werden. Die Heizperiode wird vom 17. Oktober (Ende der Herbstferien) bis 31. März festgesetzt; nur in dieser Zeit wird in städtischen Gebäuden geheizt. Die Raumtemperatur soll dann 19 Grad Celsius betragen. Ausnahmen gelten für Kindertagesstätten und Grundschulen.

An den Handwaschbecken der Verwaltungsgebäude wird es laut Stadt nur noch kaltes Wasser geben, der Betrieb der Aufzuganlagen im Stadthaus werde reduziert. Beleuchtung sowie Heiz-, Kühl- und Lüftungsanlagen sollen in allen Gebäuden der Stadtverwaltung überprüft und wo möglich optimiert werden. Im Zuge der nun beschlossenen Maßnahmen weitet die Stadtverwaltung die Möglichkeit aus, Homeoffice in Anspruch zu nehmen.

Auch in den städtischen Schwimmbädern bekommen Bürgerinnen und Bürger die Energiesparmaßnahmen zu spüren: Die Freibadsaison in den Bonner Bädern wird nach Angaben der Verwaltung – unabhängig von der Witterung – am Sonntag, 4. September 2022, enden. In den ab dem Folgetag geöffneten Schwimmhallen werde die Wassertemperatur um ein bis zwei Grad reduziert. Brunnen und Wasserspiele sollen aufgrund ihrer kühlenden Wirkung fürs Stadtklima erst nach der sommerlichen Hitzeperiode abgestellt werden.

Eine Taskforce der Stadtverwaltung hat die Maßnahmen ausgearbeitet, weitere sollen gegebenenfalls folgen. Aber nicht nur die Stadt Bonn bereitet sich auf einen möglichen Gasmangel vor. Ein beliebtes Event wird angesichts der aktuellen Krise in diesem Jahr wohl nicht stattfinden: Bonn leuchtet. „Sicher ist, dass wir gegenüber dem Vorjahr auf jeden Fall Strom einsparen und keine Hausfassaden beleuchten werden“, erklärt Maike Reinhardt von Bonner City Marketing. Ob Bonn leuchtet in anderer Form oder gar nicht stattfinden wird, soll im September entschieden werden.

Auch Stadtwerke kündigen Maßnahmen an

Die Gebäude der Stadtwerke Bonn (SWB) erscheinen ab sofort nachts weniger hell. Dazu gehöre zum Beispiel das Heizkraftwerk (HKW) Nord an der Karlstraße, teilten die SWB an diesem Donnerstag mit. Unter anderem auf die Beleuchtung von Schriftzügen und Logos werde dort derzeit verzichtet. Auch die Müllverwertungsanlage (MVA) der Stadtwerke wird nach Angaben der Geschäftsführung nachts nur noch dort beleuchtet, wo es aus Sicherheitsgründen notwendig sei.

Laut SWB-Tochter und Netzbetreiber Bonn-Netz sinke der Energieverbrauch durch die reduzierte Beleuchtung in der Stadt um ungefähr 47.000 Kilowattstunden. Das sei so viel, wie circa 140 Haushalte mit drei bis vier Bewohnern in Bonn jedes Jahr für die eigene Beleuchtung verbrauchen.

Blick in die Region Diese Energiesparmaßnahmen gibt es auf Schloss Drachenburg, bei Haribo und im Kreis Siegburg Auf Schloss Drachenburg werden bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um Energie zu sparen. „Wir sind dabei, unsere Heizungssteuerung zu überprüfen und zu optimieren. Sofern verfügbar, wollen wir Luftwärmekoppelanlagen einbauen und dort, wo es möglich ist, wollen wir die Gasversorgung einstellen“, zählt Geschäftsführer Joachim Odenthal auf. Die Beleuchtung am Schloss Drachenburg ist Odenthal zufolge inzwischen vollständig auf LED-Lampen umgestellt worden. Zudem versuche man, die Beleuchtung auch im laufenden Schlossbetrieb zu reduzieren, zum Beispiel im Kassenbereich. Die Beleuchtung des Schlosses bei Dunkelheit ist schon komplett abgeschaltet, nicht nur wegen möglicher Energieeinsparungen, sondern insbesondere aufgrund der Lichtverschmutzung. Auch die Fahnenbeleuchtung am Nordturm des Schlosses soll in Kürze deaktiviert werden. Ebenso soll die Wassertemperatur im Schloss reduziert werden. „Wir prüfen alles, was möglich ist, um optimalerweise irgendwann energieautark zu sein“, erklärt Odenthal. In manchen Fällen kommt dabei jedoch der Denkmalschutz in die Quere. „Photovoltaikanlagen auf dem Dach sind zum Beispiel nicht machbar“, sagt er. Auch die Dämmung des Schlosses sei nicht möglich – die einzelnen Räume dadurch allerdings auch nicht gut temperierbar. Eine Option wäre, das Schloss im Winter unbeheizt zu lassen. „Aber wir können unsere Mitarbeiter nur schwer bei zwei Grad dastehen lassen“, sagt Odenthal. Auch in den Sanitärräumen müssen entsprechende Temperaturen herrschen. Die Planung für den Winter gleiche einem „Blick in die Glaskugel“, wie Odenthal es nennt. „Wir verbrauchen nicht unendlich viel Energie. Aber wenn sich die Kosten im Winter verdrei- oder vervierfachen und wir mit Mehrkosten von 350.000 bis 400.000 Euro rechnen müssen, wäre ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich.“ Genauere Maßnahmen sollen auf der Gesellschafterversammlung am 19. August beschlossen werden. Dann soll auch die Entscheidung über weitere Veranstaltungen in den kommenden Monaten fallen. „Das Schlossleuchten wird wohl nicht stattfinden können und das Winterleuchten auch nicht“, mutmaßt Odenthal. Wo überall Energie eingespart werden soll, wären solche Events wohl auch ein falsches Zeichen. “Stand jetzt hoffen wir auf ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung. Aber auch das steht noch in den Sternen.“



Auch der Süßwarenhersteller Haribo will Energie einsparen – hält sich zum Wie allerdings bedeckt. „Haribo muss nicht nur mit immens gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Logistik umgehen, sondern auch vermehrt mit entsprechenden Engpässen. Vor diesem Hintergrund rücken unsere Ziele zur Energieeinsparung noch stärker in den Fokus und wir ergreifen intern entsprechende Maßnahmen.“ Was das konkret heißt? „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir hier nicht weiter ins Detail gehen und weiterhin auf Sicht fahren.“ Der Rhein-Sieg-Kreis und die 19 angehörigen Städte und Gemeinden haben für Montag zu einer Pressekonferenz eingeladen, bei der sie ihr Vorsorge-Konzept zum Energiesparen für das kommende Winterhalbjahr vorstellen wollen. Darin wird auch ein Appell an die Bürgerinnen und Bürger enthalten sein.

Auch in den Parkhäusern der Bonner City Parkraum (BCP) wird die Beleuchtung nachts heruntergefahren. Das Licht auf den verschiedenen Etagen werde von den Mitarbeitern manuell gesteuert und nur bei Bedarf eingeschaltet.

Telekom will Büroflächen deutlich reduzieren

Auch die großen Unternehmen in Bonn und der Region ziehen mit, darunter die Deutsche Post. „Nicht erst aufgrund der aktuellen Situation haben wir an allen Standorten, nicht nur in Bonn und Umgebung, Energiesparkonzepte“, erklärt Pressesprecher Dirk Klasen. „Darüber hinaus entscheiden unsere jeweiligen Niederlassungen vor Ort, welche zusätzlichen Maßnahmen möglich sind.“ In Bonn selbst sei zum Beispiel die nächtliche Lichtkunst am Post Tower schon vor längerer Zeit abgeschaltet worden.