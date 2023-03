„Bürokratiemonster“ Für die Energiepauschale brauchen Bonner Studierende und Azubis viel Geduld

Geduld und Nerven – das werden Studierende wohl benötigen, wenn sie die Energiepauschale in Höhe von 200 Euro beantragen wollen. Im September 2022 wurde bekannt gegeben, eine Pauschale für Studierende und Auszubildende im Winter auszuzahlen. Nun ist die Plattform mit Verspätung seit Mittwoch freigeschaltet, reibungslos klappt es nicht. Svenja Meyer, Masterstudentin im Fach Komparatistik an der Uni Bonn wartet mindestens 25 Minuten auf Rückmeldung der Internetseite. „Ich war eben schon in der Warteschleife. Dann sollte ich mich über die BundID anmelden. Dann war nicht klar, wo man den Antrag stellen kann, da man auf der Seite nicht weitergeleitet wird. Jetzt warte ich wieder“, beschreibt sie den komplizierten Prozess. Es sei ein Kampf die Pauschale zu beantragen, so die Studentin.