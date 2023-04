Ende der Energiesparverordnung Stadt Bonn setzt Maßnahmen zum Energiesparen fort

Die Stadt Bonn will trotz des Auslaufens der bundesweiten Energiesparverordnung am 15. April einige der umgesetzten Maßnahmen beibehalten. Das teilt die Verwaltung mit. Konkret bedeutet dies, dass die Wassertemperaturen in den Schwimmhallen in den Lehrschwimmbecken bei 29 Grad Celsius (vorher 30 Grad), in den Sportbecken bei 24 Grad Celsius (vorher 26 Grad) und in den Mehrzweckbecken bei 26 Grad Celsius (vorher 28 Grad) bleiben. Die Lufttemperatur in den Hallenbädern ist entsprechend angepasst.