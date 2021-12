Entwicklung in der City : English Shop in der Bonner Innenstadt schließt

Der English Shop am Friedensplatz schließt Ende des Jahres. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Betreiber des English Shops schließt seine Filiale am Friedensplatz in Bonn zum Jahresende und konzentriert sich auf sein Geschäft in Köln. Die Bäckerei Merzenich im Maximiliancenter ist seit Montag hingegen wieder offen.