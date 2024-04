Ungewohnter Anblick in der Fußgängerzone Ente bummelt in Bonn durch die Sternstraße

Auf den ersten Blick scheint alles gewöhnlich – die Sternstraße ist am frühen Montagabend gut gefüllt. Zwischen einem Meer aus Beinen laufen Tauben umher und picken liegengebliebene Essensreste von der Straße. Alles ziemlich normal, bis plötzlich eine Ente zwischen ihnen auftaucht. Eigentlich würde man den Vogel bei seinen Artgenossen am Rheinufer vermuten – doch am Montagabend hat sich dieses Exemplar unter die Stadttauben gemischt. Das Tier watschelt mitten in der Fußgängerzone von Wasserrinne zu Wasserrinne und wird auf einmal zum beliebten Fotomotiv.