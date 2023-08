Gemeindefinanzierung Bonn erhält 248 Millionen Euro vom Land

Déus verweist zum Vergleich auf das Jahr 2017, als die CDU in die Regierungsverantwortung kam. Damals hätten die Zuweisungen nur bei 89 Millionen Euro gelegen. „Etwas gerundet kann man also feststellen, dass sich aufgrund unser in Bonn sinkenden Steuerkraft die Zuweisungen des Landes in den letzten sieben Jahren nahezu verdreifacht haben“, so der CDU-Politiker. Der Stadt Bonn droht im kommenden Jahr allerdings ein Haushaltsdefizit von mehr als 100 Millionen Euro. Zuletzt forderte die Stadtspitze mehr Geld vom Land NRW, um die Personalkostensteigerungen in der Offenen Ganztagsbetreuung an Grundschulen aufzufangen.