Kooperation von Landesregierung und UN : Bonn erhält Zentrum für Klimabildung

In Bonn soll ein Zentrum für Klimabildung entstehen. Foto: Maja Hitij

Bonn Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens will in Kooperation mit der UN ein Zentrum für Klimabildung in Bonn aufbauen. Die Stadt ist unterdessen einer Initiative beigetreten, die sich gegen fossile Energien richtet.



Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und das UN-Klimasekretariat in Bonn haben am Freitag die Gründung eines neuen Zentrums für Klimabildung angekündigt, das im kommenden Jahr starten soll. Unter dem Titel „ACE-Hub – Action for Climate Empowerment“ wird das Zentrum laut Mitteilung des Landes unter anderem Seminare mit internationalen Experten anbieten. Der ACE-Hub wird vom Land mit gut einer Million Euro bis 2024 unterstützt.

Die Stadt Bonn hat unterdessen bekanntgegeben, der globalen Initiative für einen Nichtverbreitungsvertrag für fossile Energien beitzureten. Die internationale Initiative setzt sich für den organisierten Ausstieg aus den fossilen Energien ein. Die Entscheidung zum Beitritt der Stadt traf laut Mitteilung der Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Sie geht zurück auf einen Bürgerantrag, der von lokalen Gruppen unterstützt wurde.

(ga)