Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg Als an Weihnachten in Bonn Feldpostbriefe im Tannengrün lagen

Am 2. Februar 1943 hat die 6. Armee der Wehrmacht mit 90.000 Soldaten im Nordkessel von Stalingrad kapituliert. Im Oktober hat Italien die Seiten gewechselt und dem Deutschen Reich den Krieg erklärt. Anfang Dezember haben US-Präsident Theodore Roosevelt, der britische Premier Winston Churchill und Sowjet-Führer Josef Stalin in Teheran festgelegt, wie Europa nach einem Sieg über das NS-Regime in Deutschland aussehen soll. Der Kriegsverlauf hat sich verändert. Aber in Deutschland nimmt das kaum jemand wahr. Dort werden inzwischen letzte Reserven mobilisiert. Selbst 15-jährige Schüler werden seit Jahresbeginn als Flakhelfer eingezogen.