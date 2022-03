Festnahme in Bonn : Erklärung in eigener Sache zum Polizeieinsatz am Frankenbad

Bonn Unsere Berichterstattung über eine Festnahme am Frankbad hat diese Woche Kritik bei der Bonner Polizeibehörde, den Polizeigewerkschaften und vielen GA-Lesern ausgelöst. Auch wenn abzuwarten bleibt, wie die Staatsanwaltschaft den Fall strafrechtlich bewertet, möchten wir eine Erklärung in eigener Sache abgeben.

Die Redaktion recherchierte in dem Fall in der vergangenen Woche, schilderte die beschriebenen Szenen in einer Mail an die Pressestelle der Bonner Polizei und bat um Stellungnahme. Die Antwort, der Einsatz sei nach Aktenlage rechtmäßig gewesen, floss in den Bericht ein. Allerdings bat die Polizei in ihrer Antwortmail auch darum, ihr das Video zur Auswertung zu überlassen und kündigte an, den Fall an die Staatsanwaltschaft zu übergeben. Die Übermittlung des Videos wurde zunächst verweigert. Erst nachdem der GA-Informant sein Einverständnis übermittelt und die Rechtsabteilung des Medienhauses zugestimmt hatte, stellten wir der Polizei am Dienstag, dem Tag der Veröffentlichung des Berichtes, das Video zur Verfügung.