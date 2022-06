Staatsanwaltschaft Bonn : Fälle in Ermittlung gegen Kinderpsychiater Michael Winterhoff häufen sich

Fälle in Ermittlung gegen Kinderpsychiater Michael Winterhoff häufen sich

Exklusiv Bonn In der Ermittlung der Staatsanwaltschaft Bonn gegen den Kinderpsychiater Michael Winterhoff häufen sich die Fälle. Die Behörde spricht von einer „Vielzahl“ von Fällen - nach GA-Informationen handelt es sich um eine Zahl im hohen dreistelligen Bereich. Es geht um mutmaßliche schwere Körperverletzung und Abrechnungsbetrug.

Nachdem im Mai Behandlungsräume des in die Kritik geratenen Bonner Kinder- und Jugendpsychiaters Michael Winterhoff durchsucht worden waren, häufen sich bei der Staatsanwaltschaft Bonn offenbar die Fälle in der Ermittlung gegen Winterhoff. Während zuletzt von einer Zahl von Strafanzeigen im niedrigen zweistelligen Bereich die Rede war, soll es inzwischen laut GA-Informationen eine hohe dreistellige Zahl von Anzeigen und Fällen geben, die nun untersucht werden müssen. Der sprunghafte Anstieg geht nach Informationen unserer Zeitung auch darauf zurück, dass bei der Razzia im Mai Patientenakten sichergestellt wurden, aus denen sich neue Fälle ergeben könnten.

Dietmar Fernholz praktizierte als Kinder- und Jugendpsychiater in Sankt Augustin. Einige seiner Patientinnen und Patienten wechselten von der Praxis Winterhoff zu ihm. Im Interview ordnet er Winterhoffs Methoden ein.

„Sehr defizitorientiert“ : Kinderpsychiater ordnet Winterhoffs Methoden ein Dietmar Fernholz praktizierte als Kinder- und Jugendpsychiater in Sankt Augustin. Einige seiner Patientinnen und Patienten wechselten von der Praxis Winterhoff zu ihm. Im Interview ordnet er Winterhoffs Methoden ein.

Der bekannte Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff aus Bonn sieht sich schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt. Jugendämter beenden die Kooperation mit ihm oder lassen sie ruhen, aus dem Vorstand des von ihm mitgegründeten Vereins Kleiner Muck ist er zurückgetreten. Einblicke in das „System Winterhoff“.

Das System Winterhoff : Zweifelhafte Diagnosen, fragwürdige Behandlungen Der bekannte Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff aus Bonn sieht sich schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt. Jugendämter beenden die Kooperation mit ihm oder lassen sie ruhen, aus dem Vorstand des von ihm mitgegründeten Vereins Kleiner Muck ist er zurückgetreten. Einblicke in das „System Winterhoff“.

Die Staatsanwaltschaft sprach auf GA-Anfrage von „einer Vielzahl“ von Strafanzeigen und Fällen in der Ermittlung gegen einen Bonner Kinderpsychiater, die man bearbeite.

Michael Winterhoff wird unter anderem vorgeworfen, Kindern und Jugendlichen ohne notwendige Indikation Psychopharmaka in hoher Dosierung verschrieben sowie Behandlungen falsch mit Krankenkassen abgerechnet zu haben. Gegen ihn wird hauptsächlich wegen Verdachts der schweren Körperverletzung, aber auch wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs ermittelt.

Nachdem die Vorwürfe gegen Winterhoff im vergangenen Jahr durch Recherchen unter anderem von WDR, Süddeutscher Zeitung und auch des Bonner General-Anzeigers publik geworden waren, war der einst renommierte Kinderpsychiater zunächst aus dem Vorstand des Vereins Kleiner Muck zurückgetreten , mit dem er eng zusammengearbeitet hatte. Im September leitete die Staatsanwaltschaft Bonn ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen Winterhoff ein , der seitdem als Beschuldigter gilt. Zum Dezember 2021 schloss Winterhoff seine Praxis in Bonn und gab als Grund an, dass er nunmehr im Rentenalter sei. Michael Winterhoff bestreitet die Vorwürfe und lässt sich anwaltlich vertreten.

Nach Recherchen des General-Anzeigers gibt es weitere Hinweise, dass Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen des Kleinen Muck, die von Michael Winterhoff betreut wurden, ohne Zustimmung von Sorgeberechtigten Medikamente verschrieben wurden. Ein ausführlicher Bericht erscheint am Samstag auf ga.de und in der Printausgabe des General-Anzeigers.