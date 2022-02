Eingespielte Proteste : Erneute Corona-Demonstrationen in der Bonner Innenstadt

Bonn Kritiker der Corona-Politik treffen auf Gegendemonstranten am Marktplatz, dem Friedensplatz und dem Münsterplatz.

Am Friedensplatz wartete der „schwarze Block“ aus der linken Szene, der unter den Teilnehmern Anhänger der rechten Szene vermutet und entsprechend Stimmung machte. Derweil wirkt der überwiegende Teil der Demonstranten bürgerlich. Einige Wortscharmützel wurden an der Ecke Friedensplatz und Vivatsgasse ausgetauscht. Ebenfalls am Münsterplatz, wo Fridays for Future eine Demo angemeldet hatten.