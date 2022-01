Demonstration gegen Impfpflicht : Erneute Corona-Proteste in der Bonner Innenstadt

Protest gegen Coronamaßnahmen : Rechte Netzwerkerin lief an der Demo-Spitze in Bonn Eine frühere Funktionärin der extremen „Identitären“ marschierte am Montagabend in der Innenstadt vorneweg. Es war offenbar eine Gruppe vom rechten Rand, die die Protestaktion dominiert hat. Die Polizei will die Akteure im Blick behalten.