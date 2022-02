Polizei Bonn ermittelt : Zwei Einbrüche in kurzer Zeit in Friseursalon am Belderberg

In den frühen Stunden des Donnerstagmorgens brachen Unbekannte in den Friseursalon am Belderberg ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Bonn Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Friseursalon am Belderberg in Bonn eingebrochen. Schon vor knapp zwei Wochen ist dort eingebrochen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.



In ein Friseurgeschäft am Belderberg in Bonn ist innerhalb kurzer Zeit zweimal eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag zwischen 4.30 Uhr und 4.50 Uhr in das Lokal eingebrochen. Dazu schlugen sie eine Schaufensterscheibe ein, stiegen dadurch in die Räume und durchsuchten diese dann. Die Täter konnten unerkannt mit ihrer Beute fliehen. Was genau sie mitgenommen haben, ist noch unklar.