Budenzauber mit Kunst und Kulinarik : Der Bonner Weihnachtsmarkt öffnet erneut seine Tore

Hinweis

Das Getümmel auf dem Weihnachtsmarkt zieht nicht nur Besucher und Touristen in die City, sondern auch Taschendiebe und Trickbetrüger. Mit einer mobilen Wache sowie zusätzlichen zivilen und uniformierten Fußstreifen will die Bonner Polizei an allen Tagen zwischen Münster-, Bottler- und Friedensplatz für Sicherheit sorgen. Das Polizei-Mobil steht erneut neben dem Hauptportal des Münsters, der Stadtordnungsdienst hat eine Anlaufstelle in der Vivatsgasse eingerichtet.

Damit der Besuch des Weihnachtsmarkts nicht mit einer bösen Überraschung endet, gibt die Polizei zudem Tipps, wie man sich und sein Eigentum schützt:

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden. Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in Handtasche oder Rucksack, sondern in verschlossenen Innentaschen der Kleidung. Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen, nehmen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. immer aus Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben abgeben oder über Stuhllehnen hängen. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie sie brauchen. Die Polizei verteilt vor Ort außerdem wieder „Alarm-Glöckchen“ für Geldbörsen und Handys. Sollte jemand versuchen, diese Wertgegenstände zu entwenden, werden die Eigentümer durch das Klingeln des Glöckchens gewarnt. img