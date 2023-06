Neueröffnung in der Innenstadt In den Ex-Karstadt in Bonn kehrt wieder Leben ein

Jetzt steht der Eröffnungstermin endlich fest: Der Textiler Peek &Cloppenburg (P&C) will seine neue Filiale in Bonn im früheren Karstadt-Gebäude am Donnerstag, 29. Juni, eröffnen. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf dem GA auf Anfrage mit. Die Eröffnung musste bisher aus unterschiedlichen Gründen mehrfach verschoben werden. Zuletzt sollte die Filiale am 13. April öffnen, ein Wasserschaden im Dezember hatte allerdings einen Strich durch diese Rechnung gemacht.