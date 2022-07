Behinderungen im Nahverkehr : Ersatzverkehr der Linie 66 wird bis Siegburg ausgeweitet

Bonn Ab diesem Freitag bis zum 20. Juli fahren auf der Stadtbahnlinie 66 zwischen Bonn Hauptbahnhof und Siegburg nur noch Busse. Gleissanierungen und die Baustelle auf der Oxfordstraße sind Grund dafür.

Es gibt Erquicklicheres, als in diesen Tagen vom Bonner Hauptbahnhof nach Siegburg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Thomas Gutsche sieht es so, der zwei Mal in der Woche ab dem ICE-Bahnhof weiter nach Frankfurt zur Arbeit fährt: „Natürlich ist das lästig: erst in den Bus, dann ab Bertha-von-Platz wieder in die Bahn. Aber was will man machen? Irgendwann muss die Infrastruktur wieder instandgesetzt werden.“