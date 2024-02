Hochbeete müssen weichen Die Neugestaltung der Rheinuferpromenade beginnt

Mitarbeiter des Amtes für Umwelt und Stadtgrün tragen am Brassertufer unterhalb der Vogtsgasse die zwei Hochbeete aus den 1960er Jahren ab. An dieser Stelle wird später der geplante Kinderspielplatz unter dem Motto „Platz der Kinderrechte“ entstehen. Die Natursteinblöcke aus der Mauereinfassung will die Verwaltung an anderen Stellen wiederverwenden. Die künftige Spielfläche wird um die große Linde auf Höhe des Schiffsanlegers angelegt, sodass diese im Sommer Schatten spendet.