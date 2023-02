Neue Bahn für die Linien 61, 62 und 65 : Erste neue SWB-Straßenbahn ist in Bonn angekommen

Im SWB-Betriebsbahnhof in Bonn-Beuel ist die erste der insgesamt 28 neuen Niederflurbahnen für das Bonner Schienennetz angekommen. Foto: Stadtwerke Bonn

Bonn Die erste der neuen Niederflurbahnen hat am Mittwochmorgen Bonner Boden berührt. Die SWB hat insgesamt 28 dieser Bahnen bei Skoda in Tschechien in Auftrag gegeben.

Die erste der neuen Niederflurbahnen der Stadtwerke Bonn (SWB) ist am Mittwochmorgen im Betriebsbahnhof Beuel angekommen. Die Skoda-Techniker hingen zunächst ein schmales blaues Gestell an den Spezialtransporter an, das am anderen Ende in die Straßenschienen mündete. Die Techniker fuhren die Bahn dann langsam über das Gestell und ließen sie schließlich auf die Straße gleiten. Gegen 9 Uhr berührte die Straßenbahn erstmals Bonner Boden.

Am Montag war die Niederflurbahn mit der Kennung „2252“ am Skoda-Werk in der tschechischen Stadt Pilsen auf den Schwertransporter verladen worden, um die knapp zweitägige Reise nach Bonn anzutreten. Dort werden insgesamt 28 Fahrzeuge für die Niederflurstrecken 61, 62 und 65 in Bonn gebaut.

Niederflurbahnen voraussichtlich ab Sommer im Einsatz

Bonner Boden berührt 😀 pic.twitter.com/mtcB6sqQe2 — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) February 1, 2023

Bevor die Straßenbahn im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt wird, muss sie noch Tests zur Inbetriebnahme durchlaufen und die Genehmigung durch die technische Aufsichtsbehörde bekommen. „Der Stand der Technik ist neu im Vergleich zu den aktuellen Niederflurfahrzeugen“, erklärte Stefanie Zießnitz, Pressesprecherin der SWB. Deshalb stünden außerdem Schulungen des Fahr- und Werkstattpersonals an. „Das wird mehrere Monate in Anspruch nehmen“, so Zießnitz. Mit dem Einsatz der ersten Bahn sei deshalb erst ab Sommer zu rechnen.

Die weiteren Bahnen werden laut der SWB-Pressesprecherin Stück für Stück geliefert. Da die Auslieferung von einem aufwendigen Abnahmeprozess abhängig sei, gäbe es allerdings noch keine konkreten Daten für die weiteren Lieferungen. Zuvor hatte die SWB angekündigt, dass die 27 restlichen Niederflurbahnen ab dem Sommer 2023 geliefert würden und dann im 2-Wochen-Takt neu im Bonner Verkehr fahren könnten.

Über ein spezielles blaues Gestell fuhren die Skoda-Techniker die Niederflurbahn vom Schwertransporter auf die Straßenschienen. Foto: Stadtwerke Bonn

Die neuen Bahnen sind 30 Meter lang, 3,60 Meter hoch und 2,40 Meter breit. Mehr als 100 Millionen Euro kosten die SWB laut Zießnitz die 28 Niederflurbahnen. Darin eingeschlossen sei ein Vertrag über Ersatzteile.

SWB wartet auch auf 32 neue Hochflurbahnen