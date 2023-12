Wintereinbruch in der Stadt Erster Schnee in Bonn ohne Chaos auf den Straßen

Aufgrund der Wetterprognose war das städtische Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsunternehmen Bonnorange bereits seit Freitag auf Schnee und Eis vorbereitet, so Janneke Krockauer von der Pressestelle. Jeweils ab 3 Uhr morgens waren Krockauer zufolge am Freitag 14 Mitarbeiter und elf Fahrzeuge, am Samstag zehn Mitarbeiter und zehn Fahrzeuge sowie am Sonntag elf Beschäftigte und elf Räum- und Streufahrzeugen im Einsatz. Im Fokus standen vor allem verkehrswichtige und gefährliche Fahrbahnen und Radwege. Krockauer: „In der Nacht von Sonntag auf Montag waren wir zudem mit fünf Großfahrzeugen – zwei in Bad Godesberg, zwei in Bonn, und eins in Beuel – von 20 Uhr bis 3 Uhr morgens zum regulären Schichtwechsel im Einsatz. Besondere Vorkommnisse gab es nicht.“ Auch an diesem Dienstagmorgen wollen die Bonnorange-Mitarbeiter wieder früh auf den Beinen sein und ab 3 Uhr zum Einsatz kommen.