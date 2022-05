Künstler aus drei Ländern : Erstes Bonner Kleinkunstfestival in Bonn ist gestartet

In Bonn ist am Samstag das erste Bonner Kleinkunstfestival gestartet. Foto: Niklas Schröder

Bonn Am Samstag ist das erste Bonner Kleinkunstfestival in der Bonner Innenstadt gestartet. Dafür sind Künstler aus verschiedenen Ländern nach Bonn gekommen und zeigen an vier verschiedenen Stellen in der Stadt ihre Talente.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Schröder

Mit einer Mischung aus Clownerie, Artistik, Jonglage, Theater und Akrobatik ist am Samstagmittag das 1. Bonner Kleinkunstfestival in der Bonner Innenstadt gestartet. Künstler aus Deutschland, England und Argentinien zeigen an vier verschieden Plätzen ihre Shows.

So wie Herr Jeminé, der eine abwechslungsreiche Jongliershow auf höchstem Niveau zeigt: Hüte, Bälle und Keulen fliegen am Remigiusplatz durch die Luft. Weitere Shows sind am Marktplatz, Münsterplatz und Sterntor. Aufgrund einer bei der Stadt Bonn angemeldeten Demonstration werden die Künstler aber von 14.30 – 15.45 Uhr auf dem Münsterplatz eine Pause einlegen müssen.

Spaziergänger, die am Samstag in der Innenstadt unterwegs sind können die kleinen Shows noch bis 17 Uhr an den jeweiligen Orten bestaunen.