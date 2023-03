Nach Unfall in Bonn nur leicht verletzt : Essenanlieferer gerät mit seinem Fahrrad unter die Stadtbahn

Bonn Am Freitagabend geriet ein Essenanlieferer an einer Kreuzung der Bonner Südstadt unter eine Linie 62 der Stadtwerke Bonn. Er hatte großes Glück und verletzte sich nur leicht.

Gegen 19.30 Uhr am Freitagabend ist ein Essenanlieferer mit seinem Fahrrad in der Bonner Südstadt unter eine Bahn der Stadtwerke Bonn geraten. Der Radfahrer wollte laut Polizeiangaben vermutlich an der Ampelkreuzung „Reuterstraße/Bonner Talweg“ gerade aus auf der Reuterstraße in Richtung Autobahn weiterfahren. Dabei wurde er wohl von einer Linie 62, die in den Bonner Talweg abbog erfasst.