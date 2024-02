Gutachten liegen vor Ex-Landesbehördenhaus in Bonn kann saniert werden

Das Ex-Landesbehördenhaus an der Friedrich-Ebert-Allee muss nicht abgerissen werden. Das 1975 eröffnete Gebäude kann saniert und um mindestens zwei Etagen aufgestockt werden. Das ergaben Gutachten im Auftrag der Stadt Bonn, die auf dem großen Areal an der B9 das „Neue Quartier Bundesviertel“ (NQB) mit Wohnungen, Büros und Arbeitsplätzen für rund 1500 eigene Bedienstete in einem Hochhausneubau plant (siehe „Das Projekt NQB“).