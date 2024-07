Mehrere Fälle in Bonn angeklagt Exhibitionist aus Kessenich beschäftigt jetzt die Justiz

Die Aufregung im Frühjahr war groß, als sich in den Straßen und Parks von Kessenich und Dottendorf ein auffällig gekleideter Mann wiederholt öffentlich entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Vor allem Frauen sollen zunächst Opfer des Exhibitionisten gewesen sein, der schwarze kaputte Leggings, darüber schwarze Shorts trug, einen schwarzen Kapuzen-Pullover und manchmal eine schwarze Plüschjacke. Auf die Barrikaden – vor allem in den sozialen Netzwerken – jedoch gingen Eltern, als ihre Kinder berichteten, dass die ungewöhnliche Gestalt mit dem Pferdeschwanz auch vor ihren Augen die Hosen herunter gelassen haben soll.