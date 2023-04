Aktion von Extinction Rebellion in Bonn „Das ist eine Katastrophe, auf die wir mit Vollgas drauf zulaufen“

Mit mehreren kurzzeitigen Straßenblockaden hat Extinction Rebellion am Samstagmittag den Verkehr auf der B9 in Bonn zeitweise stillgelegt. Beim sogenannten „Swarming“ haben die Demonstranten die B9 in Höhe des Koblenzer Tores rund zwei Stunden lang in regelmäßigen Abständen kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen blockiert. Die Hauptverkehrsstraße wurde immer wieder für etwa fünf Minuten durch die Aktivisten versperrt.