Blockadeaktionen geplant “Extinction Rebellion“ demonstriert am Samstag in der Bonner Südstadt

Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilt, will der Veranstalter mit rund 20 Teilnehmern zwischen 12 und 14 Uhr Blockadeaktionen an der Ampelanlage Höhe Schumannstraße durchführen. Die Demonstranten werden dafür auch zeitweise in Richtung Bonner Talweg sowie auf der Links- und Rechtsabbiegespur in die Hausdorfstraße und die Schumannstraße unterwegs sein. Die Polizei wird die Aktion begleiten und warnt Verkehrsteilnehmer daher vor Beeinträchtigungen in der Bonner Südstadt.