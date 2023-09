Verkehrswende „Extinction Rebellion“ demonstriert in der Bonner Innenstadt

Bonn · Die Gruppe „Extinction Rebellion“ will am Samstag in der Bonner Innenstadt demonstrieren und plant eine Blockade-Aktion am Koblenzer Tor. Die Polizei rechnet deshalb mit Verkehrsbeeinträchtigungen.

01.09.2023, 12:09 Uhr

Teilnehmer stoppen den Vekehr im Rahmen einer Demo von „Extinction Rebellion“ im April 2023. Foto: Sebastian Flick





Am Samstag findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration der Umweltschutzbewegung „Extinction Rebellion“ zum Thema „Verkehrswende“ statt. Das meldet die Polizei Bonn am Freitag. Die Veranstalter rechnen mit rund 30 Teilnehmern, heißt es weiter. Die Demonstranten sollen gegen 12 Uhr am Bonner Marktplatz starten und von dort aus zum Koblenzer Tor ziehen. Dort seien bis 14 Uhr Blockadeaktionen geplant, bei denen die Demonstranten „die Fahrbahnen beider Fahrtrichtungen jeweils für eine kurze Zeit betreten“ wollen, um den Verkehr zu stoppen. Die Bonner Polizei werde die Aktion begleiten und weist darauf hin, dass es zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen kann.

(ga)