Demo in der Bonner Südstadt Extinction Rebellion kündigt Blockaden an der Reuterstraße an

Erneut demonstrieren Aktivisten von Extinction Rebellion an diesem Samstag, 27. April, an der Reuterstraße in der Bonner Südstadt zum Thema Verkehrswende. Das kündigt die Polizei an. Es wird demnach mit rund 20 Teilnehmern gerechnet, die zwischen 12 und 14 Uhr Blockadeaktionen an der Ampelanlage Höhe Schumannstraße durchführen wollen.