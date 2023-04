Fachkräfte fehlen Bonner Fleischereigeschäfte schränken Öffnungszeiten ein

Lange war die Frischetheke ein traditionelles Aushängeschild vieler Supermärkte. So auch bei zwei der drei Edeka-Filialen, die die Familie Bachem in Bonn betreibt. Doch die Frischetheke der Poppelsdorfer Filiale an der Sternenburgstraße hat nun ausgedient. „Auch bei uns macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar“, sagt Maximilian Bachem, Leiter des Edeka-Markts in Dransdorf. Hinter der Theke stehen sei für viele nicht mehr so attraktiv. Hinzu komme: „Niemand nimmt den Laden in Poppelsdorf ernst, weil er so klein ist.“