Großeinsatz in Bonn Fünf Festnahmen nach Fässerfund in Dransdorf

Update | Bonn · Die Polizei hat am Donnerstagabend fünf Personen festgenommen, nachdem in einem Gebäude in Bonn-Dransdorf mehrere Fässer und Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit entdeckt wurden. Die Ermittlungen dauern an.

09.08.2024 , 08:19 Uhr

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Ordungsamt untersucht und sichert am Donnerstag die Fundstelle von möglichen Gefahrgütern in Dransdorf. Foto: Petra Reuter