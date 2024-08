Chemische Substanzen in Fässern entdeckt In Dransdorf festgenommene Männer sollen synthetische Drogen hergestellt haben

Update | Bonn · In einem Gebäude in Dransdorf sind am Donnerstag Fässer und Kanister mit einer zunächst unbekannten Flüssigkeit entdeckt worden. Am Freitag ist klar: In den Fässern sind chemische Substanzen. Die Polizei vermutet, dass damit synthetische Drogen hergestellt wurden.

09.08.2024 , 11:02 Uhr

