Großeinsatz in Bonn Fünf Festnahmen nach Fässerfund in Dransdorf

Die Polizei Bonn hat am Donnerstagabend fünf Tatverdächtige im Ortsteil Dransdorf festgenommen. Die fünf Männer stehen im Verdacht, etwas mit den am Mittag in einem Dransdorfer Gebäude aufgefundenen Fässern und Kanistern zu tun zu haben, die Spezialeinheiten der Feuerwehr Bonn seit Stunden auf Gefahrgutinhalte überprüft und gesichert hatten. Über die Festnahmen hinaus durchsuchten Beamte auch die Wohnung der Eigentümerin des verdächtigen Grundstücks an der Straße „Im Haeringsthal“.