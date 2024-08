Polizeieinsatz in Bonn Fässer und Kanister mit unbekannter Flüssigkeit in Dransdorf entdeckt

Am Donnerstagmittag sind in einem Gebäude an der Straße „Im Haeringsthal“, Ecke L183n, in Bonn-Dransdorf mehrere Fässer und Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit entdeckt worden. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt der Stadt Bonn rückten aus. Laut Aussage von Polizeisprecher Robert Scholten werden die Untersuchungen und Sicherstellung der möglichen Gefahrgüter noch mehrere Stunden andauern.