Verfolgungsjagd in der Innenstadt Polizei fahndet nach flüchtigem Fahrer in Bonn

Bonn · Die Bonner Polizei fandet am Donnerstagmorgen nach einem flüchtigen Fahrer eines Pkw. In der Bonner Innenstadt hatte es in den frühen Morgenstunden eine Verfolgungsjagd gegeben.

04.04.2024 , 06:58 Uhr

Polizeibeamte wollten am frühen Donnerstagmorgen auf der Kennedybrücke einen Pkw anhalten und kontrollieren. Wie die Polizei mitteilt, missachtete der Fahrer die Signale der Beamten und beschleunigte sein Fahrzeug. Es folgte eine Flucht durch die Innenstadt. Am Wichelshof bremste das Auto ab und zwei Personen flüchteten zu Fuß. Der Pkw rollte führerlos gegen eine Grundstücksmauer. Es entstand ein leichter Sachschaden. Die Beamten konnten den Beifahrer umgehend stellen. Nach dem Fahrer wird weiter gefahndet. Der Pkw wurde beschlagnahmt.

