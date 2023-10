B9 in Bonn 17-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Fahrerflucht verletzt

Am frühen Donnerstagmorgen ist es auf der B9 in Bonn zu einem Unfall mit Fahrerflucht zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer gekommen. Laut der Polizei Bonn fuhr der 17-jährige Radfahrer gegen 4 Uhr morgens entlang der Bundesstraße in Richtung Bad Godesberg. Als er eine grüne Ampel auf der Höhe des Helmut-Schmidt-Platzes überquerte, schnitt ihn ein von rechts kommendes Auto.