Schlechter Scherz in der Linie 18 : Bonner Fahrgäste entdecken blau gefärbte Kröten in der Straßenbahn

Bonn Fahrgäste haben zahlreiche vermeintlich blaue Frösche in der Stadtbahn 18 entdeckt. Offenbar handelt es sich um blau eingefärbte Kröten. Experten vom Museum Koenig vermuten dahinter einen schlechten Scherz.

Sein sprichwörtliches blaues Wunder hat ein Bahnfahrer der Linie 18 am Mittwochabend erlebt, als er gegen 21.15 Uhr von Köln in Richtung Bonn unterwegs war: In der Stadtbahn fuhren kleine Frösche mit. Zuerst hieß es sechs, es waren aber wohl sogar 19. Für die blauen Schwarzfahrer endete die Fahrt am Hauptbahnhof.