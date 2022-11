Fahrplanwechsel in Bonn : Stadtwerke ändern Buslinienwege und dünnen Takt sonntagsvormittags aus

Bei verschiedenen Buslinien kommt es zum Fahrplanwechsel zu veränderten Wegen. Ein Großteil der Lead-City-Maßnahmen werden fortgesetzt. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Zum 11. Dezember tritt der Fahrplanwechsel in Kraft. Nicht alle Taktverdichtungen aus dem vom Bund geförderten Lead-City-Programm bleiben erhalten.

Mit dem Fahrplanwechsel ab Sonntag, 11. Dezember, müssen sich Fahrgäste der Stadtwerke Bonn auf einige Änderungen einstellen. Andere Fahrbeziehungen und veränderte Fahrzeiten sollen die Anschlussbeziehungen für Pendler verbessern. Es wird allerdings auch zu einem schwächeren Takt auf den Linien der Stadtbahnen kommen, was allerdings die Sonntagvormittage betrifft. Die Änderungen haben die politischen Gremien der Stadt Bonn beschlossen, abschließend der Stadtrat im Juni.

Eine Vielzahl der Maßnahmen aus dem ausgelaufenen, vom Bund geförderten Lead-City-Projekt werden damit fortgesetzt. Da der Bund seine Unterstützung nur zeitlich begrenzt zugesagt hatte, wird die Stadt die zusätzlichen Kosten für das Beibehalten der meisten Angebote übernehmen. Hätte der Rat alle Maßnahmen weitergeführt, wären auf die Kommune Kosten von rund zehn Millionen Euro zugekommen. Die abgespeckte Variante schlägt nun mit Inkrafttreten des Winterfahrplans mit etwa acht Millionen Euro zu Buche.

Neue Haltstelle Endenich Nord Bf

Signifikante Änderungen zielen auf Buslinien der Nummern 630 bis 636 ab. Die verspätungsanfällige Linie 631 fährt künftig nicht mehr über die stauanfällige Clemens-August-Straße, sondern über die Haltestellen Albert-Schweitzer-Straße, Sebastianstraße und Brahmsstraße.

Die 632 fährt die Haltestelle Poppelsdorfer Platz an, um bessere Umsteigebeziehungen zwischen diesen beiden Linien zu ermöglichen. Sie endet an der neuen Haltestelle Endenich Nord Bf, ebenso wie die neue, von Ramersdorf kommende Linie 633. Letztlich tauschen 631 und 632 ab der Nussallee die Linienwege. Die heutige Linie 633 – von Duisdorf Bf bis Sechtem Bf – wird umbenannt in die Linie 842 und künftig von der RVK betrieben. Neu eingerichtet wird die Haltestelle Robert-Havemann-Straße auf der Straße Am Propsthof, wo die Linien 631, 632 und 633 künftig stoppen.

Die Linie 634 fährt von der Haltestelle Uniklinikum bis zur Eduard-Otto-Straße wie gehabt. Von dort geht es ab dem Fahrplanwechsel über die Hausdorffstraße vorbei am Haus der Jugend, über Reuterstraße, Reuterbrücke bis zum Neuen Bundeskanzlerplatz. Auch die Museumsmeile fährt dieser Bus an. Weiter geht es unter anderem über Helmut-Kohl- und Joseph-Beuys-Allee zur Bahnhaltestelle UN-Campus Bahnhof, wo regelmäßig Regionalbahnen halten. Die Fahrpläne und teils die Haltepunkte der Linien 630, 635 und 636 passen die Stadtwerke an, mit diesem Eingriff sollen die Anschlüsse zu Stadtbahnlinien und im Fall der 630 der Anschluss zur S 23 optimiert werden.

Zwei Millionen eingespart

Die von der Ratskoalition beschlossenen Einsparungen in Höhe von zwei Millionen Euro betreffen die Buslinien 600 bis 614, die den verdichteten Takt aus dem Lead-City-Projekt sonntags nicht mehr ab 9.30 Uhr, sondern künftig ab 11.30 Uhr fahren. Die 600er Linie führt ihre erste Fahrt in einer Schleife zur Haltestelle Uniklinikum Süd, um die Angestellten der Klinik zur Frühschicht zu bringen. Eine Zusatzfahrt der Linien 606 und 607 soll dafür sorgen, dass Bedienstete des Helios-Klinikums samstags und sonntags um 5.45 Uhr dort ankommen.