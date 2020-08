„Kidical Mass - Kinder auf’s Rad“ : Fahrraddemo zieht am Sonntag durch die Bonner Innenstadt

Fahrraddemo zieht am Sonntag durch die Bonner Innenstadt

Am Sonntag findet eine Fahrraddemonstration in der Bonner Innenstadt statt. Das Motto der Demo lautet „Kidical Mass - Kinder auf’s Rad“ und soll durch die Bonner Innenstadt nach Beuel führen. Der Veranstalter der Demonstration erwartet rund 200 Teilnehmer. Die Fahrradfahrer starten am Sonntag gegen 15 Uhr vom Hofgarten aus. Die Strecke führt durch folgende Straßen: