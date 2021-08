„Kidical Mass - Kinder auf’s Rad“ : 300 Teilnehmer bei Fahrraddemo in Bonn erwartet

Bonn Am Samstag findet in Bonn eine Fahrraddemo unter dem Motto „Kidical Mass - Kinder auf’s Rad“ statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 300 Teilnehmern.

Am Samstag findet in Bonn eine Fahrrademo statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 300 Teilnehmern, die unter dem Motto „Kidical Mass - Kinder auf’s Rad“ in Bonn demonstrieren. Die Radfahrer starten gegen 15 Uhr im Hofgarten und bewegen sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt:

Am Hofgarten, Adenauerallee, Sandkaule, Welschnonnenstraße, Römerstraße, Rosental, Heerstraße, Drotheenstraße, Kaiser-Karl-Ring, Hochstadenring, Bornheimer Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße, Belderberg, Rathausgasse, Bischofplatz, Am Hof, Am Neutor, Am Hofgarten