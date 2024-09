Rat stimmt CDU-Antrag zu Bonner Fahrradstraßen werden Fall für die Rechnungsprüfer

Im Streit um die Markierungsstandards für Fahrradstraßen in Bonn soll nun das städtische Rechnungsprüfungsamt (RPA) prüfen, ob und – falls ja – welche Verfehlungen es innerhalb der Stadtverwaltung in diesem Zusammenhang gegeben hat. Der Rat hat am Donnerstagabend einem entsprechenden CDU-Antrag einstimmig zugestimmt. Klären soll das unabhängige Amt unter anderem, ob der Stadtrat im Oktober 2022, als er diesem Markierungsstandard zustimmte, über alle bekannten Risiken und Bedenken unterrichtet wurde.