In Bonner Facebook-Gruppen gepostet Betrugsmasche mit falschen Edeka-Gutscheinen zielt auf Schulkinder

In mehreren Facebook-Gruppen mit Bonn-Bezug sind am Dienstag Beiträge gepostet worden, in denen mit einem angeblichen Gewinnspiel für „schulpflichtige Kinder“ geworben wird. Den Gewinnern werden „250€ von Edeka“ in Aussicht gestellt. Ob es sich um eine Barauszahlung oder doch um einen Gutschein handelt, wird nicht eindeutig. Auch, warum sich das angebliche Gewinnspiel ausgerechnet an Schulkinder richtet wird nicht eindeutig. Der Grund: Die Posts sind eine Betrugsmasche, mithilfe derer Kriminelle versuchen, Personendaten abzugreifen.