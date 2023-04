Spezialeinheit der Bundespolizei GSG 9 übt Fallschirmspringen in der Bonner Rheinaue

Bonn · Die Spezialeinheit GSG 9 ist am Mittwoch immer wieder mit Fallschirmen in der Bonner Rheinaue gelandet. Mit Helikoptern starteten sie in Sankt Augustin. Eigentlich wollte man gar nicht in Bonn üben.

19.04.2023, 15:02 Uhr

26 Bilder Fallschirmspringer der GSG 9 üben in der Rheinaue 26 Bilder Foto: Benjamin Westhoff

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn

Die Bonner Rheinaue wurde am Mittwoch zum Übungsgelände der GSG 9. Die Spezialeinheit der Bundespolizei zur Bekämpfung von Schwerst- und Organisierter Kriminalität sowie Terrorismus probte den ganzen Tag lang Fallschirmsprünge. Die Helikopter dafür starteten vom Stützpunkt in Sankt Augustin. Beeinträchtigungen für die Passanten gab es kaum, die Übung lief fast geräuschlos und sehr geordnet ab. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fallschirmspringer der GSG 9 üben in der Rheinaue