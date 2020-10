Unbekannte gaben sich als Polizisten aus : Bankmitarbeiterin in Bonn verhindert Betrug an 84-Jährigem

Bankmitarbeiterin in Bonn verhindert Betrug an 84-Jährigem

Bonn In Bonn hat die Mitarbeiterin einer Bankfiliale verhindert, dass ein 84-Jähriger zum Opfer von Betrügern wurde. Die vermeintlichen Polizeibeamten hatten den Senior aus Oberkassel zuvor telefonisch massiv unter Druck gesetzt.

In Bonn konnte am Mittwoch die Mitarbeiterin einer Bankfiliale in letzter Minute verhindern, dass ein 84-Jähriger einen Geldbetrag an falsche Polizisten herausgab. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior aus Oberkassel vorher von den vermeintlichen Beamten angerufen und dazu aufgefordert worden, seine Ersparnisse von der Bank zu holen und ihnen diese zur Sicherheit zu übergeben.