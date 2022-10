Nach Kohlenmonoxidvergiftung : Bewohner in Lengsdorf saßen tagelang im Kalten

Eine Familie eines Mehrfamilienhauses an der Gottfried-Kinkel-Straße zündete einen Grill als Wärmequelle an und musste anschließend mit einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus. Foto: Nicolas Ottersbach

Update Lengsdorf Eine Familie an der Gottfried-Kinkel-Straße in Lengsdorf heizte ihre Wohnung mit einen Holzkohlegrill. Dabei erlitt sie eine Kohlenmonoxidvergiftung. Nun ist klar, warum sie so lange im Kalten sitzen musste.