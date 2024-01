Bonner Familienvater ist Aktivist der Letzten Generation „Ich mache das für meine Kinder“

Ein Vater, der sich auf der Straße festklebt, ist in den Augen seiner Kinder nicht zwangsläufig ein Held. Diese Erkenntnis hat Christopher Sappok, Vater von vier Kindern, ins Herz getroffen. Der 54-Jährige hat sich der Letzten Generation angeschlossen. „Meine Protestaktionen rechtfertige ich damit, dass ich das für meine Kinder mache“, sagt er. „Eine Welt, in der man nicht mehr Leben kann, oder die ärmeren 75 Prozent einfach abschreibt, das ist keine Welt, die ich, ohne etwas zu tun, meinen Kindern überlassen will.“ Dafür nimmt Sappok Strafprozesse in Kauf. Ein Sohn war mit im Gerichtssaal. „Er war so geschockt, dass er nichts mehr von der Letzten Generation hören will“. Damit hat Sappok nicht gerechnet. „Jetzt fühlt es sich absurd an, dass ich die Welt retten muss, das Kind aber unglücklich mache.“