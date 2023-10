Schärfere Abschieberegeln Fast 1400 Asylverfahren sind in Bonn in der Schwebe

Bonn · Die Bundesregierung will die Rückführung von Asylsuchenden beschleunigen. In Bonn hat es in diesem Jahr bislang 26 Abschiebungen gegeben. Der Rhein-Sieg-Kreis veröffentlicht, wie viele ausreisepflichtige Personen dort leben.

25.10.2023, 18:40 Uhr

Hauptziel des Gesetzentwurfs von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist es, die Zahl von Abschiebungen, die im letzten Moment scheitern, zu reduzieren. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Von Bernhard Hartmann Redakteur Feuilleton

