Bonner Fußballplätze FC Hertha Bonn spielt auf einem der letzten Ascheplätze

Holger Roggendorf könnte klagen, aber er tut es nicht. An einem regennassen Werktag steht der Vorsitzende des FC Hertha Bonn 1918 am Spielfeldrand eines der letzten Ascheplätze, die die Stadt Bonn noch zu bieten hat. Dem letzten städtischen Tennenplatz genau genommen, auf dem eine Laientruppe mit derzeit 561 Vereinsmitgliedern noch regelmäßig trainiert und an den Wochenenden Amateurspiele absolviert.