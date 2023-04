Appell an Kommunen FDP fordert mehr Einsatz für Rhein in Flammen

Angesichts der schleppenden Nachfrage für Rhein in Flammen appellieren die Freien Demokraten aus Bonn, Rhein-Sieg und aus dem Kreis Ahrweiler an alle ehemals beteiligten Kommunen, sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder in voller Größe stattfinden kann. Wie berichtet, hatten die Kommunen entlang des Rheins wegen Finanzierungsproblemen ihre Teilnahme abgesagt. Statt der Sternfahrt bis nach Linz wird es diesmal nur einen Konvoi zwischen Mehlem und der Nordbrücke sowie eine Veranstaltung in der Rheinaue mit Feuerwerk geben.