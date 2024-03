Verschärfung für den Wohnungsmarkt Bonn verliert in den nächsten Jahren Tausende Sozialwohnungen

Der Bestand an Sozialwohnungen in Bonn ist bereits jetzt viel zu gering – das sagen nicht die schärfsten Kritiker der Bonner Stadtverwaltung, sondern das Bonner Amt für Soziales und Wohnen selbst. Nur noch rund 10.000 Wohneinheiten gelten aktuell in Bonn als Sozialwohnungen. Für die Zukunft sieht die Situation sogar noch düsterer aus. In den kommenden zehn Jahren wird mehr als die Hälfte des Bestands aus der Sozialbindung fallen. Gerade für Menschen mit geringem Einkommen hat das Folgen.